الجيش النيجيري يقضي على 18 إرهابيا ويعتقل 37 مشتبها بهم

أبوجا في 14 مارس /وام/ أعلن الجيش النيجيري، اليوم السبت، القضاء على 18 إرهابيا واعتقال 37 مشتبها بهم في عدة عمليات عبر مناطق البلاد.

وقال الجيش النيجيري في بيان، إن قواته تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحييد 18 إرهابيا، واعتقال 37 مشتبها به، واستعادة العديد من الأسلحة والمعدات اللوجستية، وذلك خلال سلسلة من العمليات الاستخباراتية التي نُفذت على مستوى البلاد​​​.

وأضاف أن هذه العمليات التي شملت عدة ولايات، أسفرت عن إنقاذ 9 مُختطفين، ما أدى إلى إضعاف القدرات العملياتية للعناصر الإجرامية والإرهابية.

وكانت السلطات النيجيرية أعلنت في 7 مارس الجاري، مقتل ضابط وجنديين في الجيش إثر اشتباكات مع أفراد عصابات مسلحة في ولاية كاتسينا شمالي البلاد، مشيرة إلى القضاء 45 فردا من العصابات الإجرامية.

وتعاني نيجيريا من هجمات متكررة لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في منطقة الغرب، إضافة إلى بوكو حرام وداعش، في الجنوب الشرقي.

