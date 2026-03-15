كوريا تسجل فائضا ماليا بقيمة 7.43 مليار دولار في يناير

سيؤول في 15 مارس /وام/ أعلنت وزارة الميزانية الكورية الجنوبية، أمس السبت، عن تسجيل فائض مالي تجاوز 11 تريليون وون (7.43 مليار دولار) في يناير، وذلك بفضل زيادة الإيرادات الضريبية رغم ارتفاع النفقات مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الميزان المالي المُدار، وهو مؤشر رئيسي على سلامة الوضع المالي يُحسب وفقًا لمعايير أكثر صرامة، سجل فائضا قدره 11.3 تريليون وون خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم بمقدار 200 مليار وون عن العام الماضي، إلا أنه لا يزال رابع أكبر فائض شهري.

وبحسب الوزارة بلغت الإيرادات الضريبية 52.9 تريليون وون في يناير، بزيادة قدرها 6.2 تريليون وون عن العام الماضي، مدعومة بزيادة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة معاملات الأوراق المالية.

وبلغ إجمالي النفقات 60.5 تريليون وون في الشهر، بزيادة قدرها 7.7 تريليون وون عن العام الماضي، وهو ارتفاع يعزى إلى انخفاض الإنفاق الحكومي في يناير من العام الماضي بسبب عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب زيادة أداءات الرعاية الاجتماعية هذا العام.

