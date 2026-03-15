انخفاض الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 0.6% خلال يناير

روما في 15 مارس /وام/ أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي "Istat"، أن الإنتاج الصناعي في إيطاليا تراجع بنسبة 0.6% خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر، وذلك وفق الأرقام

المعدلة موسميًا وتقويميًا.

كما سجل الإنتاج الصناعي انخفاضًا بالنسبة نفسها مقارنة بشهر يناير 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع الصناعي في البلاد.

وأشار المعهد إلى أن التراجع شمل معظم القطاعات الصناعية، باستثناء قطاع الطاقة الذي حقق أداءً قويًا، إذ ارتفع إنتاجه بنسبة 4.5% مقارنة بديسمبر، وبنسبة 10.4% على أساس سنوي مقارنة بـ يناير 2025.

