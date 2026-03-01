"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية مع أمطار خفيفة على بعض مناطق الدولة حتى 20 مارس

أبوظبي في 15 مارس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من غد وحتى 20 مارس الجاري تقلبات في الحالة الجوية، تتراوح بين الأجواء الصحوة والغائمة جزئياً، مع فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلى جانب تغيرات في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح خلال بعض الأيام.

وأوضح المركز، في بيان له، أن طقس يوم غد سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وارتفاع في درجات الحرارة، فيما تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س وتصل إلى 30 كم/س أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ويصبح غائماً أحياناً ليلاً، خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غرباً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة نهاراً، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س وتصل أحياناً إلى 45 كم/س، ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

أما يوم الأربعاء فيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال استمرار سقوط أمطار خفيفة نهاراً على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، يتزامن ذلك مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس يوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، فيما تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس يوم الجمعة، فتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، فيما تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.