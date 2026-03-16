"الظفرة للرماية" يتوج الفائزين بفعالياته الرياضية تزامنا مع عام الأسرة 2026

الظفرة في 15 مارس/وام/ اختتم نادي الظفرة للرماية منافسات بطولاته الرمضانية التي نظمها تزامناً مع عام الأسرة 2026، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ومستويات مميزة، وصولا إلى تتويج الفائزين في مختلف المسابقات.

وأسفرت منافسات البندقية سكتون للرجال عن فوز علي سهيل علي المحرمي بالمركز الأول، وجاء سالم سعيد المنصوري ثانيا، و زايد صفيان المهري ثالثا.

وفي مسابقة البندقية الهوائية للناشئين، أحرز محمد سالم سعيد المنصوري المركز الأول، تلاه ثانيا محمد سالم خلف المزروعي، وثالثة الرامية أسماء سالم خلف المزروعي.

وذهب اللقب في مسابقة المسدس 9 ملم للرجال والسيدات، إلى عبدالله صالح عبدالله المنهالي، وجاء علي عبدالله المنهالي في المركز الثاني، وناصر أبوبكر عبدالله حسين ثالثاً.

وشهدت مسابقة البادل منافسات قوية وتوّج بلقبها الثنائي هزاع عيسى عتيق موسى المهيري ومؤيد يحيى سالم، بينما جاء الثنائي خليفة علي عبدالله الحمادي ويوسف سالم محمد سالم الحمادي في المركز الثاني، وثالثا زايد أحمد سعيد الحمادي وسعيد أحمد سعيد الحمادي.

وفي مسابقة البولينج، أحرز زايد صفيان بخيت المهري المركز الأول، وجاء سعيد طويان بخيت في المركز الثاني، وحمدان سعيد المهري في المركز الثالث.

فيما تُوّج فريق الصداقة بلقب بطولة كرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق بوصدين 1-0، أحرزه اللاعب محمد مفرح.

وأكد مفلح خلفان المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً من حيث مستوى التنظيم والمشاركة، مشيراً إلى أن الفعاليات التي تضمنت مسابقات الرماية بمختلف فئاتها، إضافة إلى البادل والبولينج وكرة القدم والسباحة والليزر تاغ، أسهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية واستقطاب مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن النادي يحرص على التفاعل مع المبادرات الوطنية وتعزيز دوره المجتمعي، من خلال توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة تسهم في تطوير القدرات وتشجع على ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ القيم الرياضية في المجتمع.