عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية المصري

أبوظبي في 16 مارس/وام/ استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

جرى خلال اللقاء بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة، حيث جدد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي التأكيد على دعم بلاده الكامل لدولة الإمارات، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين والزائرين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية تغليب الوسائل الدبلوماسية ولغة الحوار لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، التي جاءت تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وللتأكيد على تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية.

كما بحث سموه ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وما تشهده من نمو وتطور مستمرين بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة.