"الفجيرة للموارد الطبيعية" تنفذ مبادرة "سقيا الخير" احتفاء بيوم الطفل الإماراتي

الفجيرة في 16 مارس/ وام/ نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة "سقيا الخير" بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، بهدف تعزيز القيم الإنسانية وغرس سلوك الرحمة والرفق بالحيوان لدى الأطفال.

وأوضح سعادة المهندس علي قاسم، مدير عام المؤسسة أن المبادرة شملت تجهيز وتوزيع صناديق سقيا الطيور بمشاركة الأطفال والموظفين، وتحفيز الأطفال على إنتاج محتوى إعلامي توعوي، مؤكدا دور المبادرة في ترسيخ قيم المسؤولية والعطاء البيئي والمجتمعي لدى الأجيال الجديدة.

تندرج "سقيا الخير" ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتنفيذ مبادرات مجتمعية للأطفال والأسر تعزز القيم الإنسانية والبيئية في المجتمع الإماراتي.