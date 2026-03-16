عمار بن حميد يؤدي صلاة القيام في مسجد آمنة الغرير

عجمان في 16 مارس /وام/ أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة القيام في مسجد الشيخة آمنة الغرير "رحمها الله"، في منطقة الصفيا في عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.

واستقبل مسجد آمنة الغرير جموعا من المصلين لأداء صلاة القيام، في أجواء روحانية وإيمانية.

وتوجه المصلون بالدعاء بأن يديم الله على دولة الإمارات أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادتها الرشيدة ويبارك جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يعيد شهر رمضان على الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والخير، والبركات.