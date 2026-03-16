5 جرحى بهجوم على مجمع مطار بغداد

بغداد في 16 مارس /وام/ أُصيب 5 أشخاص، في هجوم على مجمّع مطار بغداد الدولي .

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية سعد معن في بيان إن مطار بغداد الدولي ومحيطه تعرض إلى هجوم بخمسة صواريخ، أسفر عن إصابة 4 من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس، بجروح متفاوتة.

وأكد معن أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأة داخل عربة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

وكان مسؤول أمني عراقي أفاد في وقت سابق بأنّ الهجوم نفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة تم إسقاط ثلاثة منها خارج حدود المطار.

