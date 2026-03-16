البديوي يشيد بكفاءة القوات المسلحة الخليجية في التصدي للهجمات الإيرانية

الرياض في 16 مارس /وام/ أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم بالمستوى الرفيع من الكفاءة والجاهزية التي أظهرتها القوات المسلحة في دول مجلس التعاون وما برهنت عليه من احترافية عالية في التصدي للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس والدفاع عن سيادتها وأمنها بكل شجاعة وإخلاص وتضحية.

جاء ذلك في كلمة البديوي لمنتسبي القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خلال زيارته مقر القيادة في مدينة الرياض .

وأكد البديوي أن ما جسده رجال القوات المسلحة الخليجية من بسالة وتفان يعكس قوة وتماسك المنظومة الدفاعية لقوات دول المجلس في حماية مقدراتها وصون أمن واستقرار شعوبها.

وأشاد بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة بدول مجلس التعاون العاملون في القيادة العسكرية الموحدة معربا عن اعتزازه وفخره بعملهم الاحترافي الذي يعكس المستوى العالي الذي تتمتع به الكوادر العسكرية الخليجية.

وأكد أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وترسيخ منظومة الدفاع الخليجي المشترك.