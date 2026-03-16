رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها

أبوظبي في 16 مارس /وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة..بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة التي تستهدف دول المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والذي يشكل تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع مشددين على تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.