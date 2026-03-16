الثلوج تعرقل حركة القطارات في هولندا

امستردام في 16 مارس /وام/ تسبب استمرار تساقط الثلوج وتقلبات الأحوال الجوية في اضطرابات حركة سير القطارات بهولندا.

وأوضحت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) في بيان ، أن تجمد المعدات التقنية، خصوصًا مفاتيح تحويل السكك، قد يؤدي إلى استمرار تعطيل حركة القطارات، مشيرةً إلى أنه من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بدقة بالمناطق التي ستشهد تأخيرات.

وشهدت عدة خطوط، تقليصًا في الخدمة وتعليقها مؤقتًا، في حين تأثرت خدمات القطارات السريعة بين روتردام وبريدا بسبب عطل في أحد مفاتيح السكك، وألغيت رحلات قطارات سبراينتر على خطوط تيلبورغ أونيفرسيتي-آيندهوفن، وزفوله-ليوواردن، وبريدا-دن بوش.

