هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترفع مساهمتها في "وقف أم الإمارات للأيتام" إلى 150 مليون درهم

أبوظبي في 17 مارس/ وام/ بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعلنت الهيئة عن مضاعفة مساهمتها لتصل إلى 150 مليون درهم في حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصَُّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز العمل الإنساني المستدام، امتداداً للنهج الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

ويأتي هذا الدعم بعد أن كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم 50 مليون درهم مع انطلاق الحملة، قبل أن تضيف 100 مليون درهم أخرى دعماً لها، ليصل إجمالي مساهمتها إلى 150 مليون درهم.

وجاءت زيادة الدعم في ضوء الزخم الكبير الذي تشهده الحملة والتفاعل الواسع من مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد، بجانب حرص الهيئة على تعزيز أثر المبادرات الوطنية ذات البعد الإنساني المستدام، والمساهمة في توسيع نطاق البرامج الموجهة لدعم الأيتام وتمكينهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم.

كما تعكس هذه الخطوة التزام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمواصلة دورها شريكا فاعلا في المبادرات الوطنية التي تعزز التماسك المجتمعي وترسخ ثقافة العمل الخيري المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" ويجسد قيم التكافل والعطاء المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات.

وتهدف حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" إلى إنشاء وقف تسُتثمر أصوله وفق نموذج وقفي مستدام يضمن تحقيق عوائد طويلة الأمد تخُصص لدعم الأيتام، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم وبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.