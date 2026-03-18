"الفجيرة الاجتماعية" تختتم مسابقة القرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم والأحداث

الفجيرة 18 مارس/ وام/ اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم للأيتام وأصحاب الهمم والأحداث، والتي تنظمها الجمعية للسنة الخامسة على التوالي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بحضور الشيخة عائشة بنت سعيد الشرقي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية و رئيس اللجنة المنظمة التي ضمت، الدكتور حمد البقيشي، علي الحمودي الرئيس التنفيذي للجمعية، موزة الزيودي مدير الشؤون الثقافية بالجمعية، و محمد إبراهيم المنسق العام للمسابقة.

وثمن الحمودي نجاح تنظيم المسابقة في دورتها الخامسة، وإخراج متطلباتها بالمستوى المنشود، مؤكداً أن المسابقات تمثل فرصة لتعزيز الروح المعنوية وتحفيز الإصرار والعزيمة لدى المتسابقين، وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع القيم الدينية والإنسانية.

وأكدت الشيخة عائشة بنت سعيد الشرقي، أهمية المسابقة في احتواء وتأهيل الفئات المستهدفة لمواكبة غيرهم من حفظة القرآن الكريم، مشيرةً إلى أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية روح التنافس في حفظ القرآن وتدبر آياته، بما يسهم في تنشيط الجانب الثقافي والديني لدى الأبناء.