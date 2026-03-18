عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات الإقليمية

أبوظبي في 18 مارس / وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وأجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي غلاوك كونجوفكا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كوسوفو، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي الدكتور خالد العناني مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأصحاب المعالي الوزراء ومدير عام "اليونسكو"، واستنكروا بشدة الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، مشددين على رفضهم القاطع لهذه الممارسات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي، ومؤكدين حق الدول التي طالتها الاعتداءات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وتطرقت المباحثات الهاتفية إلى التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، فضلاً عن التأثيرات السلبية في الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

كما تناولت أهمية تكاتف المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة والعمل بشكل منسق لاحتواء التوترات، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية والحوار الجاد المسؤول لحل كافة الأزمات العالقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.