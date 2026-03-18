تأهل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأرسنال وسبورتنج لشبونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عواصم في 18 مارس / وام / تأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الليلة على مانشستر سيتي 2-1 في ملعب الاتحاد ضمن لقاءات إياب دور الستة عشر من البطولة.

واستفاد ريال مدريد من فوزه ذهابا الاسبوع الماضي 3-0 في سانتياجو برنابيو ليتأهل بمجموع المباراتين 5-1.

كما تأهل أيضا إلى الدور نفسه باريس سان جيرمان بعد فوزه على تشيلسي 3-0 في ملعب ستامفورد بريدج، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الفرنسي 5-2.

وبلغ أيضا ربع النهائي أرسنال إثر فوزه على باير ليفركوزن 2-0 في ملعب الإمارات، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل الفريق الإنجليزي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

من جانبه، استطاع فريق سبورتنج لشبونه أن يحول تأخره في لقاء الذهاب بنتيجة 0-3 أمام بودو جليمت النرويجي إلى فوز مستحق بنتيجة 5-0 في ملعب جوزيه الفالادي، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-3.