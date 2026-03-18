اعتماد الإجراءات الفنية والتنظيمية للبطولة العربية لألعاب القوى

دبي في 18 مارس / وام / اعتمد الاتحاد العربي لألعاب القوى واللجنة المنظمة، الإجراءات الفنية والتنظيمية للبطولة العربية الـ21 للشباب والشابات، بمشاركة منتخب الإمارات، والمقررة في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل.

جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمين العام للاتحاد ماجد باسنبل، ورئيس الجامعة التونسية الدكتور الطاهر الزراعي، بجانب المندوبين الإداريين، الإماراتي راشد ناصر آل علي، والدكتور مازن الخطيب، والمندوب الفني حمدان البيشه، والمندوبة الفنية المساعدة مجدة الخواجة.

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن اختيار مدينة الحمامات لإقامة الوفود، واستقدام معدات مسابقات الرمي من ألمانيا، كما تم التنسيق مع الجمعية التونسية لمكافحة المنشطات لتنظيم دورة تدريبية للمدربين تمنحهم شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي، إضافة إلى إجراء فحوصات الكشف عن المنشطات خلال البطولة، بجانب تنظيم ورشة عمل للحكام بإشراف محاضر دولي.

وبحث الاجتماع التسهيلات المقدمة للوفود،متضمنة إجراءات التأشيرات في مطار قرطاج، وتوفير خدمات الاستقبال والنقل لجميع المشاركين، بالإضافة إلى إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ ألعاب القوى العربية سيتم عرضه داخل الملعب.

وأشار راشد ناصر آل علي إلى أهمية النقل المباشر لنتائج البطولة عبر منصات الاتحاد العربي، لاسيما أن التسويق الإعلامي الفعّال سيسهم في توسيع قاعدة الممارسين وجذب الاستثمارات.

ودعا صفوان الهندي المندوب الإعلامي إلى إعداد دليل إلكتروني إعلامي شامل يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمنافسات، بما يعزز نجاح البطولة إعلاميا، وتحقيق أهدافها المقررة.