قائد عام شرطة أبوظبي يزور قطاع المهام الخاصة ويطلع على مستوى جاهزيته

أبوظبي في 19 مارس /وام/ زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، قطاع المهام الخاصة واطلع على مستوى الجاهزية والاستعداد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتعزيز كفاءة العمل الأمني والارتقاء بمنظومة الجاهزية في مختلف الإدارات التخصصية ، بحضور اللواء سعيد محمد الكعبي مدير قطاع المهام الخاصة وعدد من الضباط .

استمع معاليه خلال الزيارة إلى شرح حول آليات العمل المتبعة والمهام التخصصية التي تضطلع بها إدارة الأسلحة والمتفجرات ، ودورها الحيوي في دعم المنظومة الأمنية، إلى جانب الاطلاع على الإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة، ومدى جاهزية الكوادر للتعامل مع مختلف البلاغات الأمنية وفق أعلى معايير الدقة والاحترافية.

وأكد معالي قائد عام شرطة أبوظبي أهمية مواصلة تطوير القدرات الميدانية والتخصصية، ورفع مستوى الاستعداد الدائم، بما يعزز الأمن والأمان ويحافظ على سلامة المجتمع، مشيدا بجهود العاملين في إدارة الأسلحة والمتفجرات وما يبذلونه من عمل مخلص في أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.