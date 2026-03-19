جاسم البديوي يدين الاستهداف الإيراني السافر لمدينة رأس لفان الصناعية بقطر

الرياض في 19 مارس /وام/ ​أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني السافر لمدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر، مؤكداً أن هذا الاعتداء الخطير يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، ويُعد تصعيداً مرفوضاً يعكس النهج الإيراني العدواني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض السلم الإقليمي.

وشدد معاليه في بيان له على أن استهداف منشآت نفطية وبنى تحتية يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويهدف إلى زعزعة أمن دول مجلس التعاون وتقويض استقرار أسواق الطاقة العالمية، ويشكل خطراً مباشراً على أمن الإمدادات الإقليمية والعالمية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدد معاليه، تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة قطر، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.