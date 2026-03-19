تأهل بايرن ميونخ وبرشلونة وليفربول وأتلتيكو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عواصم في 19 مارس /وام/ اختتمت الليلة، منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، شهدت جميعها غزارة تهديفية، اذ واصل بايرن ميونخ الألماني تألقه أمام أتالانتا الإيطالي بعدما فاز عليه 4-1 في اليانز أرينا، بعد فوزه ذهابا 6-1، ليتأهل إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 10-2.

كما تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى الدور نفسه بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد الانجليزي 7-2، في ملعب كامب نو، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-3، بعد أن تعادلا ذهابا 1-1.

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى الدور نفسه بعد فوزه 4-0 على غلطة سراي التركي في ملعب أنفيلد، إذ تمكن الفريق الإنجليزي من تحويل تأخره بهدف في مباراة الذهاب إلى الفوز برباعية ليتأهل بمجموع المباراتين 4-1.

وعلى الرغم من خسارته 2-3 إيابا أمام توتنهام الإنجليزي في ملعب الأخير، إلا أن أتلتيكو مدريد الإسباني استطاع أن يبلغ الدور ربع النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 5-2، ليتأهل بمجموع المباراتين 7-5.