رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الصيني سلمها مبعوث سموه الخاص

بكين في 19 مارس /وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وسلم الرسالة معالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وذلك خلال زيارة إلى العاصمة الصينية بكين.

كما بحث معالي خلدون المبارك، خلال الزيارة مع معالي دينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس من الجانب الصيني للجنة العليا للتعاون الاستثماري بين البلدين ومعالي وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، علاقات الصداقة ومسار تطور الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات السياسية والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة.

وتناول اللقاءان التطورات الإقليمية في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة.