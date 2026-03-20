مسجد آمنة الغرير يرسخ رسالته الوقفية بمبادرات رمضانية متكاملة في عجمان

عجمان في 20 مارس/ وام / جسد مسجد الشيخة آمنة بنت أحمد الغرير في عجمان حضوره المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك من خلال حزمة من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي نفذت ضمن وقف صدقة جارية عن المغفور لها، بما يعكس رسالته في ترسيخ قيم العطاء واستدامة الأثر الإنساني في المجتمع.

وتصدرت مبادرة "موائد البركة" برامج المسجد الرمضانية، حيث جرى تنظيم موائد إفطار يومية للصائمين في محيط المسجد، استفاد منها نحو 16,250 شخصاً طوال الشهر الفضيل، مع زيادة عدد الوجبات المقدمة أيام الجمعة لتلبية احتياجات فئة العمال، ونفذت المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، إلى جانب شركة "فيرغو".

كما أطلق المسجد مبادرة "نور بين أيدينا"، التي تم خلالها توزيع 1000 مصحف من مصاحف نسخة الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بالتعاون مع مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم، في خطوة تهدف إلى تعزيز ارتباط المصلين بكتاب الله خلال الشهر الفضيل.

وضمن المبادرات الصحية، نظم المسجد مبادرة “نبض الخير” للتبرع بالدم، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبمشاركة مركز مترو الطبي، وشهدت إقبالاً لافتاً من المصلين، حيث تجاوز عدد المتبرعين 60 متبرعاً.

وتضمنت الحملة تقديم فحوصات طبية شملت قياس ضغط الدم ومستوى السكر، كما وفر مركز مترو الطبي فحوصات صحية عامة للمصلين خلال الفعالية، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي بين رواد المسجد.

وشملت المبادرات كذلك مبادرة "شكراً لكم"، التي تم من خلالها تكريم عدد من المتطوعين بهدايا رمزية تضمنت بطاقات شكر، تثميناً لجهودهم في دعم وتنظيم الفعاليات.

وتأتي هذه المبادرات ضمن منظومة متكاملة يجسد من خلالها مسجد الشيخة آمنة الغرير رسالته الوقفية، ويواصل دوره في خدمة المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.