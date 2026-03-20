"البترول الكويتية": حريق في بعض وحدات مصفاة الأحمدي نتيجة هجمات عدائية بطائرات مسيرة ولا إصابات

الكويت في 20 مارس/ وام/ أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، تعرض مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، فجر اليوم الجمعة، لعدد من الهجمات العدائية بواسطة طائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحدات المصفاة.

وقالت المؤسسة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية نتيجة هذه الهجمات.

وأوضحت أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع الحريق، كما تم إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين.