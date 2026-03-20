الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي

نيويورك في 20 مارس/ وام/ شهدت ⁠أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط من قوة الدولار وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للتشديد النقدي والذي أضعف الآمال في ​خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4657.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش.

وهبط المعدن النفيس بأكثر من 7 % منذ ⁠بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم أبريل 1.1% ⁠إلى 4657.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 73 دولارا للأوقية، بينما صعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 ​% إلى 1972.80 دولار ، كما ارتفع ⁠البلاديوم 0.4% إلى 1452.21 دولار.

- خلا -