حاكم عجمان وولي عهده يؤدّيان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر

عجمان في 20 مارس/ وام/ أدّى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الفطر السعيد، اليوم الجمعة، في مسجد قصر الزاهر بعجمان.‏

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.‏

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ محمد عبدالباسط الحمادي، الذي دعا الله عزّ وجلّ في خطبة العيد والتي جاءت بعنوان: "عيدنا أسرة وطن"، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على رئِيس دولتنا وقيادتنا، ووطننا ومجتمعنا وأسرنا، بأمن واستقرار، ورخاء وازدهار.

وشددت الخطبة على أنّ الأسرة هي ميثاق غليظ تقوم على آصرة النسب، والولاء للوطن، وتتعانق فيها الوشائج والقيم، وإنها الدرع الحصينة، والدعامة المتينة، التي يرتكز عليها صرح المجتمع، ويشتد بها بناؤه، فيغدو قوي الأركان، شامخ البنيان.

وبختام الخطبة، توجه الخطيب، بالدعاء لله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات، وقيادتها وأهلها، والمقيمين على أرضها، وأن يحفظ برّها وبحرها وسماءها، وأن يحفظ جنود وطننا البواسل، وأن يقوّي عزيمتهم، ويسدد رميهم، وينصرهم على العدو، وأن يجزل أجرهم وثوابهم.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان عقب الصلاة، التهاني بعيد الفطر السعيد ‏مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيده على سموهما بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى ‏شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.‏