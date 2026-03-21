غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت في 21 مارس /وام/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على منطقتي الكفاءات وحارة حريك.

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارت على بلدة الغندوزية في قضاء بنت جبيل في الجنوب ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح تم انتشالهم من تحت الأنقاض

كما وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، جراء الغارات الليلية التي شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على عدد من المباني والمحال التجارية في صور، كما قصف الجيش الاسرائيلي بالمدفعية الثقيلة بلدة الناقورة في قضاء صور.

