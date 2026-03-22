أرسنال يلتقي مانشستر سيتي غدا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

لندن في 21 مارس/ وام/ يلتقي فريقا أرسنال، ومانشستر سيتي غدا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية " كأس كاراباو" وذلك في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

يتطلع مانشستر سيتي ثاني أكثر الفرق تتويجا بكأس الرابطة بـ8 ألقاب بعد ليفربول المتوج بـ10 ألقاب إلى تحقيق أول ألقابه هذا الموسم، ولقبه التاسع، فيما يأمل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بإستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات إذ توج به مرتين من قبل وكانت الأخيرة في نسخة 1992-1993.

وستكون مواجهة الغد الأولى بين الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر أرسنال برصيد 70 نقطة، فيما يحل مانشستر سيتي ثانيا برصيد 61 نقطة.

وقال بيب جوارديولا مدرب السيتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة :" وصلنا إلى ويمبلي 22 مباراة خلال 10 سنوات، شرف كبير للفريق ولي باللعب في هذا النهائي، نعرف أنه صعب للغاية، لكنا علينا أن نعتبرها فرصة لتحقيق أهدافنا".

وأضاف أن السيتي يستعد لتحد صعب أمام أرسنال متصدر الدوري حاليا، هو فريق يسيطر على العديد من الجوانب في الملعب، ويدافع بعمق، ويبني الهجمات من الخلف .. لديهم العديد من الأشياء الجيدة.

من جانبه قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن الفوز بنهائي الكأس أمر مهم بالنسب لي وللفريق، خضنا استعدادات كبيرة وعلينا أن نصل إلى هدفنا بأفضل طريقة ممكنة، نحن على ثقة كبيرة بأننا قادرون على تحقيق ذلك.

وأوضح المدرب أن لاعبيه لا يحتاجون إلى مزيد من التحفيز لخوض مباراة نهائية خاصة في ملعب ويمبلي مؤكدا أن الجميع يعرفون ما يريدون وما هدفهم.