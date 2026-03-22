البحرين تعلن اعتراض وتدمير 143 صاروخًا و244 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

المنامة في 22 مارس/وام/ أعلنت مملكة البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 143 صاروخًا و244 طائرة مسيرة استهدفتها منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم على أراضيها.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وشددت على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.