مهرجان ولي عهد دبي للقدرة ينطلق غدا بسباق السيدات

دبي في 23 مارس / وام / تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم اعتبارا من 23 مارس الحالي فعاليات النسخة 18 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يتألف من 4 سباقات متضمنة السباق الرئيسي على لقب الكأس الذي يقام في ختام الفعاليات برعاية شركة إعمار.

ويعد المهرجان الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أحد أبرز فعاليات القدرة برزنامة الموسم ويتضمن سباقات لمختلف الفئات.

ويقام السباق الرئيسي على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم (مفتوح) في ختام المهرجان يوم الجمعة 27 مارس الجاري، بينما تتضمن بقية السباقات سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، والذي يقام في افتتاح المهرجان غدا، ويليه يوم الثلاثاء سباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، ويشهد يوم الاربعاء 24 مارس انطلاق سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأولى حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، بينما توزع الجوائز المالية في سباق الاسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

يذكر أن النسخة الماضية من المهرجان شهدت تتويج الفارس ماجد جمال المهيري باللقب، ليهدي اسطبلات (F3) المركز الأول على صهوة إيفيتا لارزاك، قاطعا المسافة الكلية بزمن قدره 4:10:51 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 28.7 كلم/ساعة.