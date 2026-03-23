صادرات كوريا ترتفع بنسبة 50.4% خلال أول 20 يوما من مارس

سيئول في 23 مارس/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا خلال أول 20 يوما من مارس الجاري بنسبة 50.4% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات، وفقًا لبيانات وكالة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 53.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس، مقارنةً بـ 35.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت هذه أعلى قيمة صادرات مسجلة للبلاد خلال هذه الفترة، وفقا لوكالة الجمارك.

وأوضحت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 12.1 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت البيانات ارتفاعًا في الصادرات اليومية بنسبة 40.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3.55 مليار دولار أمريكي.

وبحسب المنتجات، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 163.9% على أساس سنوي لتسجل رقمًا قياسيًا بلغ 18.7 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالزيادة المستمرة في أسعار رقائق الذاكرة نتيجةً للطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي، ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى مسجل على الإطلاق لأول 20 يوما من أي شهر.

- خلا-