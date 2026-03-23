"أدلبار" يحصد لقب "العين مايل" و"رمز" يتصدر " ماراثون الخيول"

العين في 23 مارس/ وام/ اختتمت مساء أمس فعاليات السباق الـ 12 للخيول العربية الأصيلة، والمؤلف من 10 أشواط، بتتويج الفائزين على مضمار نادي العين للفروسية والرماية.

وأحرزت خيول ياس للسباقات "ثنائية" عبر عبر المهر "داني" والجواد "شأن"، وحقق "أدلبار" لأنور سالم المهري، لقب بطولة "العين مايل"، وتصدر "رمز" للإسطبلات الوطنية الجولة الختامية من "ماراثون العين" للخيول.

وافتتح "داني" بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة المعتصم البلوشي، الفوز في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر (ب)، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وجوائزه 40.000 درهم، بينما جاء الفوز الثاني عبر "شأن" بإشراف إيريك ليجري، وقيادة صامويل ليجري، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70.000 درهم.

وتألق "أدلبار" بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنس السيابي، في الشوط السادس والرئيسي لمسافة 1600 متر، وتفوق على الخيول المنافسة في بطولة العين مايل للفئة الثالثة، وجوائزه 350 ألف درهم.

وجاء فوز "رمز" بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة سلفستر دي سوزا بالجولة الختامية من سلسلة ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة من عمر 5 سنوات فما فوق "تكافؤ"، في الشوط العاشر لمسافة 5100 متر، بمشاركة 7 خيول، وجوائزه 120.000 درهم.

وفاز "إف ميعاد" لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بلقب الشوط الأول لمسافة 1800 متر (أ)، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وجوائزه 40.000 درهم.

وهيمن "شامخ بينونة" لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا على الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (أ) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم.

وتفوقت الفرس "ريتش بولز بيتش" للدكتور علي حمد الظاهري، بإشراف حمد المرر، وقيادة قيس البوسعيدي، محرزة لقب الشوط الرابع لمسافة 1800 متر (ب) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم أيضا.

وأحرزت المهرة "سهريلا" لماجد المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70.000 درهم.

وحقق "الزاهي" لعلي عبد العزيز العويس، بإشراف حمد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، "ثنائية"، بعد فوزه بلقب الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ)، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم، بينما توجت الفرس "إف منيفة" لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو "ثنائية" بلقب الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب)، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم.