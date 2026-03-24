كولومبيا: تحطُم طائرة نقل عسكرية على متنها 125 جنديا وأفراد الطاقم

بوغوتا - كولومبيا في 23 مارس/ وام / تحطمت طائرة نقل عسكرية كولومبية من طراز "سي - 130 هيركوليز" اليوم بعيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور وعلى متنها 125 جنديا وأفراد الطاقم.

وقال مسؤولون كولومبيون إنّه تم العثور على 48 ناجيا، معربين عن خشيتهم من مقتل 80 شخصا على الأقل.

من ناحية ثانية قال بيدرو سانشيز وزير الدفاع الكولومبي، على منصة "إكس"، إنّ وحدات عسكرية موجودة في مكان الحادث، مشيراً إلى أنه لم يتم تأكيد عدد الضحايا وأسباب التحطم بعد وقال: إنه حادث مؤلم للغاية بالنسبة إلى كولومبيا.

