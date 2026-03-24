15 مشاركة تعزز حظوظ سيمار في أمسية كأس دبي العالمي للخيول

دبي في 24 مارس/ وام/ يسعى المدرب بوبات سيمار إلى مواصلة نجاحاته المميزة في أمسية كأس دبي العالمي 28 مارس الجاري، في ظل سجل لافت حققه خلال فترة وجيزة منذ حصوله على رخصة التدريب عام 2022، حيث أحرز لقب سباق "دبي جولدن شاهين" ، مرتين عبر "سويسرا" و"توز"، إضافة إلى فوزه بكأس دبي العالمي البالغة جائزته 12 مليون دولار بواسطة «لوريل ريفر» قبل عامين.

ويدفع سيمار هذا العام بـ 15 خيلاً في السباقات، وهو العدد الأكبر بين جميع المدربين المشاركين، من بينها خيلان في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي، هما "إمبريال إمبراطور" و"ووك أوف ستارز"، اللذان يخوضان المحاولة الثانية بعد أن حلا في المركزين الرابع والحادي عشر على التوالي في نسخة العام الماضي.

وأكد سيمار أن "إمبريال إمبراطور" ظهر بمستوى أفضل مقارنة بالعام الماضي بعد منحه فترة راحة مناسبة، فيما واصل «ووك أوف ستارز» تطوره التدريجي هذا الموسم، مشيراً إلى أن كليهما في جاهزية جيدة.

وعن المنافسة، أوضح أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل مشاركة «فوريفر يونغ»، بطل كأس السعودية وكأس «بريدرز كب كلاسيك»، واصفاً إياه بأفضل خيل في العالم، ومؤكداً أن التنافس معه يمثل تحدياً مهماً وفرصة قوية.

وفي سباق السرعة "دبي جولدن شاهين"، يعول سيمار على "توز" لاستعادة اللقب، مشيراً إلى أنه يتعامل بحذر مع الخيل البالغ تسع سنوات، معتبراً أنه يمر حالياً بأفضل حالاته رغم عدم جاهزيته الكاملة في مشاركته الأخيرة.

كما يشارك "دروز غولد"، الذي لم يخسر هذا الموسم، إلى جانب "موفاسا" الفائز بسباق فئة ثالثة، حيث أوضح سيمار أن الأول يتمتع بلياقة جيدة، فيما لا يزال العمل جارياً لاستخراج أفضل ما لدى الثاني، خاصة بعد إشادة الفارس رايان مور بأدائه في مشاركته الأخيرة.

وفي "الإمارات ديربي" للفئة الثانية، يشارك سيمار بأربعة خيول هي "راماس" و"لينو بادرينو" الفائزان على المضمار، و"سيكس سبيد" بطل "الإمارات 2000 جينيز"، إضافة إلى "سالوم" الذي يمتلك قدرات كبيرة رغم سلوكه المتقلب عند بوابات الانطلاق.

وأوضح سيمار أن "سالوم" خضع لتدريبات مكثفة على بوابات الانطلاق، مشيراً إلى أن التزامه بالهدوء سيمنحه فرصة لإظهار موهبته الكبيرة، فيما يملك "سيكس سبيد" سرعة عالية وطموحات كبيرة، خاصة بعد حصوله على نقاط التأهل إلى "كنتكي ديربي"، مع تطلع ملاكه لتحقيق المزيد.

ورغم امتلاكه أكبر عدد من المشاركات، شدد سيمار على أن النجاح يعتمد في النهاية على أداء الخيول والفرسان، مؤكداً أن دوره يقتصر على إعداد الخيول بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق السباقات.