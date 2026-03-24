رئيس وزراء فيتنام يلتقي سفير الإمارات

هانوي في 24 مارس/ وام/ التقى سعادة الدكتور بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى فيتنام الاشتراكية، معالي فام مين تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ونقل سعادة السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى معاليه، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد سعادته على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية التي شهدت تطورات ملحوظة ومهمة. كما قدم الشكر لمعاليه على موقف بلاده الداعم للأمن والسلام وإدانة الاعتداءات على سيادة الدولة والمدنيين.

من جانبه، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، مشيدا لعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكدا حرص فيتنام على تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية.

وعبر معاليه عن أمله أن يعم الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدا على أهمية صون وسيادة الدول واحترام القانون وعدم انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدان استهداف المدنيين.