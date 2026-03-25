الشارقة بطلا لكأس الاتحاد لكرة اليد

الشارقة في 25 مارس/ وام/ توج فريق الشارقة اليوم بلقب النسخة الأولى من كأس الاتحاد المرتبط لكرة اليد، عقب ختام منافسات البطولة، ليحصد اللقب الـ52 في تاريخه.

وشارك فريق الشارقة في البطولة بفئتي الرجال، والأشبال، وتمكن من تحقيق اللقب قبل الختام بجولة واحدة.

وفاز الشارقة اليوم على دبا الحصن 32-29 في صالة نادي الشارقة، خلال المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للكأس، ليصل إلى 36 نقطة حققها من 12 انتصارا متتاليا للفئتين، على حساب كل من شباب الأهلي، والوصل، والنصر، ومليحة، ودبا الحصن، والذيد.

وتوج الفريق الفائز، المهندس سعود إبراهيم صالح رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، بحضور محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبيد سعيد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء اتحاد كرة اليد، ونادي الشارقة الرياضي.