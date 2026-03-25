طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت ولا إصابات

الكويت في 25 مارس/وام/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت اليوم (الأربعاء) أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن عبدالله الراجحي المتحدث الرسمي باسم الهيئة قوله إنه حسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث.