جزيرة داس تسجل أعلى كمية أمطار في الدولة بـ 47.9 ملم

أبوظبي في 25 مارس/ وام/ سجّلت مناطق متفرقة من الدولة، أمس "الثلاثاء"، كميات متفاوتة من الأمطار، وذلك في ظل تأثرها بحالة جوية اتسمت بنشاط السحب الركامية وهطول أمطار على عدد من المناطق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن جزيرة داس في إمارة أبوظبي تصدّرت قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 47.9 ملم، تلتها جزيرة ديينه التابعة لمنطقة الظفرة بكمية بلغت 39.7 ملم، ثم جبل مبرح في إمارة رأس الخيمة بـ 33.3 ملم.

كما سجّل جبل ينيس في إمارة رأس الخيمة كمية أمطار بلغت 31.6 ملم، فيما جاءت منطقة كورنيش أبوظبي خامساً بواقع 28.3 ملم، ضمن المناطق التي شهدت أعلى كميات للهطول.