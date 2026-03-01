الكويت تعرب عن ترحيب دول الخليج باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بإدانة العدوان الإيراني

جنيف في 25 مارس / وام/ أعرب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين عن ترحيب المجموعة الخليجية في جنيف باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بتوافق الآراء، اليوم، مشروع قرار يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الهين بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان إثر اعتماد الأخير مشروع قرار بشأن "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات التي شنتها إيران ضد عدد من دول المنطقة".

وأكد الهين في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الكويتية ، على أن اعتماد مشروع القرار يعكس روح التعاون التي يتميز بها هذا المجلس عند التعامل مع المسائل التي تنطوي على آثار مباشرة وخطيرة على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء يعكس إدراكا مشتركا لأهمية تناول الآثار المترتبة على هذه الهجمات لاسيما ما يتصل بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وضمان احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأوضح الهين أن هذا القرار يعنى بإدانة العدوان الإيراني على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وما نتج عنه من آثار جسيمة على تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية كما جدد التأكيد على أهمية مواصلة انخراط المجلس في متابعة هذه المسألة في إطار ولايته.

وأعرب عن تقدير دول الخليج العربية لأكثر من 100 دولة شاركت في رعاية مشروع القرار بما يجسد اتساع نطاق الدعم الدولي له والرعاية المشتركة الواسعة التي حظي بها ، معبرا عن تطلع دول الخليج إلى البناء على هذا التوافق وإلى مواصلة العمل مع كافة الوفود بما يعزز من دور المجلس في التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان بروح من المسؤولية المشتركة والتعاون البناء.

