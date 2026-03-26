"إثيكال دايموند" مرشح قوي لـ "دبي شيماء كلاسيك"

دبي في 25 مارس / وام / يخوض الجواد "إثيكال دايموند" اختباراً مهماً في سباق "لونجين دبي شيماء كلاسيك" ضمن أمسية كأس دبي العالمي، التي يستضيفها مضمار ميدان يوم السبت المقبل، وسط ترشيحات قوية له للمنافسة على لقب السباق المخصص لمسافات العدو المتوسطة.

ويأمل المدرب الأيرلندي ويلي مولينز أن يواصل الجواد البالغ من العمر ست سنوات تألقه، بعدما فرض نفسه كأحد أبرز خيول هذه الفئة، خاصة عقب أدائه اللافت في سباق بريدرز كب تيرف، حيث أنهى السباق بقوة متفوقاً على نخبة من الخيول العالمية، في نتيجة لفتت الأنظار إلى الفريق الذي يضم الفارس الصاعد ديلان براون ماكموناغل.

ويمثل هذا الأداء امتداداً لتطور لافت في مسيرة الجواد، إذ سبق أن حل رابعاً في أحد سباقات الحواجز خلال مهرجان شلتنهام العام الماضي، قبل أن يحقق فوزين بارزين في "دوق إدنبرة ستيكس" لمسافة 2400 متر ضمن مهرجان رويال أسكوت، وسباق "إيبور" لمسافة 2800 متر في يورك خلال أغسطس الماضي.

وفي أول مشاركة له في دبي، أكد مولينز أن الجواد تأقلم بشكل جيد مع الأجواء، مشيراً إلى أنه "سافر بصورة ممتازة، واحتفظنا بالفريق ذاته الذي رافقه في مشاركته الأخيرة، ويبدو في حالة بدنية مستقرة"، مضيفاً أنه لن يخضع لجهد كبير خلال الأيام التي تسبق السباق.

ويُعد مولينز من أبرز المدربين في سباقات الحواجز الأوروبية، إذ توج باللقب المحلي 19 مرة، وأحرز لقب أفضل مدرب في بريطانيا مرتين، وحقق انتصارات بارزة في سباق "غراند ناشيونال" ومهرجان شلتنهام، إلى جانب نجاحات دولية في اليابان والولايات المتحدة وأستراليا.

ورغم سجل إنجازاته، يرى مولينز أن مشاركة "إثيكال دايموند" تمثل محطة جديدة في مسيرته، خاصة في حال تمكنه من التفوق على بطل العالم "كالانداجان" في سباق السبت.

واختتم قائلاً إن المنافسة ستكون قوية، لكون الجواد يأتي في المرتبة الثانية ضمن ترشيحات الأسواق العالمية، معرباً عن أمله في تقديم أداء مميز، مؤكداً أن إنهاء السباق ضمن الثلاثة الأوائل سيكون نتيجة مرضية.