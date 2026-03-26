مصرع 24 شخصا جراء سقوط حافلة في نهر ببنغلاديش

داكا في 26 مارس/ وام/ لقي 24 شخصا على الأقل في بنغلاديش حتفهم بعد سقوط حافلة ركاب تقل نحو ​40 راكبا في نهر بادما في أثناء محاولتها الصعود إلى متن عبارة.

ووقع الحادث أمس "الأربعاء" عندما فقد السائق ‌السيطرة ⁠على الحافلة عند الاقتراب من العبارة ‌في داولتديا بمقاطعة ⁠راجباري، التي تقع على بعد حوالي ​100 كيلومتر ⁠من العاصمة داكا.

وقالت الشرطة وإدارة ⁠الإطفاء والدفاع المدني، إن الحافلة ⁠انقلبت وغرقت على عمق تسعة أمتار تقريبا في النهر.

وذكر مسؤول ⁠في ​خدمة الإطفاء، ⁠أن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة من داخل الحافلة الغارقة، بينهم ستة رجال و11 امرأة وخمسة أطفال ، مشيرا إلى ​أنه تم ‌تأكيد وفاة 24 شخصا حتى ​الآن، من بينهم امرأتان توفيتا بعد ​إنقاذهما.

