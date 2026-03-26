مصرع 24 شخصا جراء سقوط حافلة في نهر ببنغلاديش

داكا في 26 مارس/ وام/ لقي 24 شخصا على الأقل في بنغلاديش حتفهم بعد سقوط حافلة ركاب تقل نحو 40 راكبا في نهر بادما في أثناء محاولتها الصعود إلى متن عبارة.
ووقع الحادث أمس "الأربعاء" عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة عند الاقتراب من العبارة في داولتديا بمقاطعة راجباري، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة داكا.
وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء والدفاع المدني، إن الحافلة انقلبت وغرقت على عمق تسعة أمتار تقريبا في النهر.
وذكر مسؤول في خدمة الإطفاء، أن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة من داخل الحافلة الغارقة، بينهم ستة رجال و11 امرأة وخمسة أطفال ، مشيرا إلى أنه تم تأكيد وفاة 24 شخصا حتى الآن، من بينهم امرأتان توفيتا بعد إنقاذهما.
- خلا -