الأمم المتحدة تؤكد مواصلة "اليونيفيل" لمهامها في جنوب لبنان رغم مخاطر التصعيد الحالي

نيويورك في 27 مارس / وام / أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في أداء مهامها الميدانية والإنسانية، رغم التصعيد الأمني الخطير وتعرض مواقع أممية لاعتداءات.

وجدد دوجاريك مطالبة الأمم المتحدة الصارمة لجميع الأطراف بعدم استهداف منشآتها، وضمان سلامة وحرية حركة قوات حفظ السلام.

وكشف المتحدث الرسمي عن تعرض موقع أممي في القطاع الشرقي، يوم الأربعاء، لنيران رشاشات، وسقوط قذيفة هاون قرب موقع آخر في منطقة بيت ليف، مما أسفر عن أضرار طفيفة دون تسجيل إصابات بين أفراد البعثة.

وأوضح أن ذلك تزامن مع تقارير ميدانية رصدت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار يوم الخميس، شمل إطلاق صواريخ ومدفعية باتجاه إسرائيل، إلى جانب غارات جوية إسرائيلية وقصف طال عدة بلدات في القطاعين الشرقي والغربي، منها دير سرياني، والطيبة، وبيت ليف، والقنطرة، وبنت جبيل، وحنين، والمنصوري.

وقال إنه رغم هذه البيئة شديدة التقلب على طول الخط الأزرق، تواصل البعثة الأممية مراقبة الوضع وتنسيق الجهود، وقد نجحت مؤخراً، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، في إيصال إمدادات إنسانية أساسية تشمل الغذاء والدواء ومستلزمات النظافة للمدنيين المتضررين داخل منطقة عملياتها، مستثمرة الفترات التي تسمح فيها الظروف الأمنية بذلك.

