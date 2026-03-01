ترامب يعلن تعليق استهداف منشآت الطاقة لمدة 10 أيام بطلب من إيران

واشنطن في 27 مارس / وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات المرتبطة باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، وذلك حتى السادس من أبريل 2026، في خطوة تأتي في إطار مسار المحادثات الجارية.

وأوضح ترامب، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أن القرار جاء استجابة لطلب من الحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن المباحثات الحالية "تسير بشكل جيد للغاية" رغم ما وصفه بتصريحات غير دقيقة متداولة في بعض وسائل الإعلام.

وأكد الرئيس الأمريكي استمرار الاتصالات خلال الفترة المقبلة، معربا عن ثقته في مسار الحوار القائم.

