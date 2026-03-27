"أدنوك" و"أو إم في" تعلنان عن فريق الإدارة التنفيذية لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي"

أبوظبي في 27 مارس/ وام/ أعلنت "أدنوك" و"أو إم في"، اليوم، عن اختيار مسؤولي كلٍ من فريق الإدارة التنفيذية ومجلس الإشراف على "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، في خطوة تؤكد التقدم في تأسيس شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفينات عبر إدماج حصتيهما في شركتَي "بروج بي إل سي" و"بورياليس" والاستحواذ بعد ذلك على شركة "نوفا للكيماويات".

ويمتلك أعضاء فريق الإدارة التنفيذية خبرات إدارية قيادية ممتدة لعقود عبر قطاعات الكيماويات والسلع والتكرير، ومعرفة عميقة بالشؤون التجارية والتشغيلية للشركات المكوّنة لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي". ومن المتوقع أن يتولى الفريق مهامه رسمياً عند استكمال صفقات تأسيس المجموعة، والمخطط إنجازها قبل نهاية شهر مارس 2026.

وتَمّ اختيار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، لتولي مهمة رئيس مجلس الإشراف على "مجموعة بروج الدولية إيه جي".

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة، إنه من المخطط أن تصبح "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، شركة عالمية رائدة سيكون لها دور كبير في دعم إطلاق مرحلة جديدة من النمو في القطاع، وتحقيق عوائد طويلة الأمد للمساهمين بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى لكلٍّ من "أدنوك" و"أو إم في".

وأعرب عن ثقته بأن الخبرات المتميزة التي يمتلكها الفريق الإداري الذي تم تعيينه في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الأسواق العالمية، ستتيح له الإشراف بشكل فعال على تنفيذ خطط المجموعة لضمان تحقيق أهدافها وتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها العالم.

وسيتولى روجر كيرنز وظيفة الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، ويشغل حالياً مهمة الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "نوفا للكيماويات"، ولديه خبرة تزيد على 40 عاماً في قطاع الكيماويات عالمياً.

وقال روجر كيرنز، إن "مجموعة بروج الدولية" تتميز بمرونة استثنائية من خلال حجم أعمالها ودعمها للابتكار وقدراتها التشغيلية المتميزة والحضور العالمي الواسع مما يساهم في تمكينها من تقديم أداء قوي وثابت عبر الدورة الاقتصادية، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد.

وأضاف أنه سيتم التركيز منذ البداية على ضمان استمرارية الأعمال لدعم العملاء، وتعزيز ثقة مساهميها، وتنفيذ خططها بشكل منضبط بما يساهم في ترسيخ مكانة رائدة عالمياً للمجموعة في مجال البولي أوليفينات.

وسيتولى الدكتور ستيفان دوبوتسكي وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، ويشغل حالياً مهمة الرئيس التنفيذي لشركة "بورياليس"، وقبل انضمامه إلى "بورياليس"، امتدت مسيرته المهنية العالمية لأكثر من 30 عاماً،.

وسيتولى الدكتور حسن كرم وظيفة الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، وكان قد شغل المهمة نفسها في شركة "بروج بي إل سي" منذ مايو 2023، ولديه خبرة تمتد لثلاثة عقود في عمليات التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك توليه وظائف في الإدارة التنفيذية لشركة "أدنوك للتكرير".

وسيتولى دانيال تورنهايم، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية حالياً في شركة "بورياليس"، وظيفة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، حيث من المتوقع تعيين رئيس تنفيذي للشؤون المالية للمجموعة الجديدة بحلول مايو 2026.

كما أعلنت "أدنوك" و"أو إم في"، اليوم، عن الأعضاء الذين رشّحهم المساهمون لعضوية مجلس الإشراف على "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، حيث رشّحت "أدنوك" كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، وفاطمة محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، والدكتور راينر سيلي، رئيس منصة الكيماويات العالمية في "XRG"، وكلاوس فروليش، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في مجموعة "أدنوك".

ورشّحت "أو إم في" كلاً من الدكتور ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في"، ورينهارد فلوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لـ "أو إم في"، ومارتن فان كوتن، عضو مجلس الإشراف على "بورياليس"، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في "أو إم في"، والسيدة إيديث هلاواتي نائب رئيس مجلس الإشراف على "أو إم في"، وجورج كنيل، رئيس الاتحاد الفدرالي للصناعات النمساوية.

ومن المخطط أن يستمر هزيم سلطان السويدي في وظيفته رئيساً تنفيذياً لشركة "بروج بي إل سي"، حيث تظل الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى حين تنفيذ العرض المقترح لتبديل أسهم "بروج بي إل سي" إلى أسهم في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، كما يواصل يان-مارتن نوفر مهام منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون المالية في "بروج بي إل سي" خلال هذه الفترة، ويستمر رولاند جانسن في منصبه كرئيس تنفيذي لشؤون التسويق في الشركة، ويبقى الدكتور حسن كرم رئيساً تنفيذياً لشؤون العمليات في الشركة.

ويشكّل الإعلان عن فريق الإدارة التنفيذية خطوة مهمة لبناء شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفينات، وتحقيق تقدم ملموس في خطوات استكمال تأسيس "مجموعة بروج الدولية إيه جي".

وستستفيد المجموعة من الحضور الكبير لأعمالها في قطاع البولي أوليفينات على نطاق جغرافي واسع، حيث ستشهد عملياتها الإنتاجية تكاملاً عبر ثلاث قارات وتساهم في تلبية متطلبات العملاء في جميع أنحاء العالم.

وسيساهم هذا الحضور العالمي، بالإضافة إلى الدعم طويل الأمد من المساهمين والهيكل الرأسمالي القوي للمجموعة، في تعزيز مرونتها عبر الدورة الاقتصادية وتمكينها من تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.