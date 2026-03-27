"جلفار" تحقق نتائج قوية خلال 2025 مع نمو متسارع وتحسن في الربحية

رأس الخيمة في 27 مارس/ وام/ أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في المنطقة، عن نتائجها المالية للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في الربحية.

وبلغت إيرادات الشركة 1,075.5 مليون درهم، محققة نموا بنسبة 8.4% بالعملة المُبلغ عنها من العمليات المستمرة مقارنة بالعام السابق، ونموا بنسبة 9.0% على أساس العملة الثابتة.

واصلت الربحية مسارها التصاعدي المستقر، حيث بلغ صافي الربح للسنة 173.3 مليون درهم "منها 111.2 مليون درهم كربح رأسمالي استثنائي لمرة واحدة"، مقارنة بـ 44.9 مليون درهم في العام السابق "منها 37.6 مليون درهم كربح راسمالي استثنائي لمرة واحدة" وبلغ صافي الربح التشغيلي من العمليات المستمرة 43.9 مليون درهم، مما يعكس تحسناً في أداء الأعمال الأساسية.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - EBITDA" من العمليات المستمرة بنسبة 22.2% على أساس سنوي ليصل إلى 109.4 مليون درهم، مما يبرز نجاح تنفيذ المبادرات الإستراتيجية واستمرار تدابير الكفاءة التشغيلية.

وحافظت جلفار على مركز مالى متين، حيث بلغ إجمالي الأصول 1,779.8 مليون درهم، وبلغت حقوق المساهمين 959.8 مليون درهم، مما يدعم نمو الشركة المستمر وطموحاتها الاستراتيجية طويلة الأجل.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة في "جلفار"، إن أداء الشركة يعكس توجها إستراتيجيا واضحا والتزاما ببناء قيمة مستدامة تتجاوز النتائج قصيرة الأجل، ويظل التركيز المستمر على المرونة والنمو المسؤول والاستدامة طويلة الأجل في صميم تعزيز مكانة الشركة ودعم طموحاتها المستقبلية في الأسواق المتطورة.

من جانبه قال باسل زيادة الرئيس التنفيذي لجلفار، إن هذه النتائج تبرز تقدم الشركة المستمر في الحفاظ على توازن قوي بين الاستثمارات والهيكل الرأسمالي المتين وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، لافتا إلى استمرار تعزيز موقع الشركة القوي في السوق بفضل تفاني والتزام فرق عملها في جميع مناطق عملياتها.