100 جواد يتنافسون في النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي غدا

دبي في 27 مارس/ وام/ تستضيف دبي غداً على مضمار ميدان فعاليات النسخة الـ 30 من أمسية كأس دبي العالمي، بمشاركة 100 جواد من نخبة خيول السباقات العالمية، ضمن برنامج يتألف من 9 أشواط بإجمالي جوائز مالية يبلغ 30.5 مليون دولار.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي لسباق الخيل جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية، إلى جانب برنامج الفعاليات المصاحبة، استعداداً لتنظيم الحدث وفق أعلى المعايير، في وقت تترقب فيه الأوساط المحلية والدولية هذه النسخة، التي تشهد منافسة قوية على لقب كأس دبي العالمي 2026.

ويتصدر الأمسية الشوط الرئيسي "كأس دبي العالمي" برعاية طيران الإمارات، بجوائز تبلغ 12 مليون دولار، لمسافة 2000 متر رملي "الفئة الأولى"، بمشاركة 9 من أقوى الخيول المهجنة الأصيلة.

ويبرز في قائمة المرشحين الجواد "هيت شو" بطل النسخة الماضية، إلى جانب "ميدان" الفائز في أمسية "سوبر ساترداي"، و"فوريفر يونغ" المتوج بلقبي ديربي الإمارات وكأس السعودية، و"إمبيريال إيمبيرور".

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك" للخيول العربية الأصيلة (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر رملي، بمشاركة 15 جواداً على جوائز قدرها مليون دولار، يتقدمها "مراد" و"فيرست كلاس" و"فلاح" و"مبيد".

ويشهد الشوط الثاني "جودلفين مايل" - الفئة الثانية" لمسافة 1600 متر رملي، مشاركة 12 خيلاً على جوائز مليون دولار، أبرزها "كومشينير كينج" و"بانشينيج" و"ميندلسون" و"ديفيد أوف أثينس".

أما الشوط الثالث "دبي جولد كب" - الفئة الثانية" لمسافة 3200 متر عشبي، فيضم 10 خيول تتنافس على مليون دولار، ويتقدم المرشحين "الرفاء" و"الناير" و"صنواي" و"سونز آند لوفرس" و"فيري قلين".

ويقام الشوط الرابع "ديربي الإمارات - الفئة الثانية" لمسافة 1900 متر رملي، بمشاركة 12 خيلا تتنافس على مليون دولار، ويتصدره "بايرومانسر" و"وندر دين" و"سيكس إسبيد" و"بروزلي لوف".

ويخصص الشوط الخامس "القوز للسرعة - الفئة الأولى" لمسافة 1200 متر عشبي، بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على جوائز قيمتها 1.5 مليون دولار، يتقدمها "لزات" و"ريف رنر" و"كفر آب" و"مربان".

ويشهد الشوط السادس "دبي جولدن شاهين - الفئة الأولى" لمسافة 1200 متر رملي، مشاركة 12 جواداً تتنافس على مليوني دولار، أبرزها "بينتورناتو" و"النصيب" و"ميدلاند موني" و"مفاسا".

ويضم الشوط السابع "دبي تيرف - الفئة الأولى" لمسافة 1800 متر عشبي، 11 خيلاً تتنافس على جوائز قيمتها 5 ملايين دولار، يتقدمها "أمبودسمان" و"قدوه" و"النجم" و"فاكتر شيفال".

ويشارك في الشوط الثامن "لونجين دبي شيما كلاسيك - الفئة الأولى" لمسافة 2410 أمتار عشبي، 6 خيول يتنافسون على جوائز بقيمة 6 ملايين دولار، يتصدرها "كالاندقان" و"إيزيكال دايموند" و"قايفيلوتو" و"رويال باور".