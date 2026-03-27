"جامعة عجمان" تحقق تقدما في تصنيف "كيو إس العالمي للجامعات" حسب التخصص لعام 2026

عجمان في 27 مارس/ وام/ حققت "جامعة عجمان"، المؤسسة التعليمية الرائدة غير الربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتائج متقدمة على المستويين العالمي والمحلي في تصنيف "كيو إس العالمي للجامعات" حسب التخصص لعام 2026، في إنجاز يعكس مسيرتها المتواصلة في تطوير تخصصات نوعية تسهم في دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.

ومن أبرز النتائج التي حققتها الجامعة، جاء تخصص طب الأسنان ضمن أفضل 51 - 150 عالميا، وفي المرتبة الأولى في دولة الإمارات، كما جاء تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية ضمن أفضل 151 -200 عالميا، وفي المرتبة الثانية في الدولة، وفي مجال العلوم الأساسية، جاء تخصص الرياضيات ضمن أفضل 251- 300 عالميا، وفي المرتبة الثالثة في الدولة .

أما في التخصصات المرتبطة بالممارسات المهنية والتنمية المجتمعية، فقد جاء تخصص التعليم ضمن أفضل 301- 350 عالميًا، وفي المرتبة الثالثة في الدولة، فيما جاء تخصص إدارة الأعمال والدراسات الإدارية ضمن الفئة نفسها 301- 350 عالميا، وفي المرتبة الرابعة في الدولة .

كما حققت الجامعة حضورا متقدما في مجالات التكنولوجيا والهندسة، حيث جاء تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات ضمن الفئة 301- 350 عالميا، وفي المرتبة الرابعة في الدولة، بينما جاء تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية ضمن أفضل 401- 450 عالميا، وفي المرتبة الخامسة في الدولة.

وفي مجال التعليم الصحي، جاء تخصص الطب ضمن أفضل 651 - 700 عالميا، وفي المرتبة الرابعة في الدولة.

وقال الدكتور كريم صغير، مدير جامعة عجمان، إن النتائج التي حققتها جامعة عجمان في تصنيف مؤسسة "كيو إس العالمي للجامعات" حسب التخصص لعام 2026، تعكس مكانة أكاديمية متقدمة رسختها الجامعة عبر استثمار منهجي في تطوير تخصصات نوعية وبرامج تعليمية تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لكون الجامعة مؤسسة غير ربحية تلتزم بإعادة استثمار مواردها بصورة مستمرة في تعزيز جودة التعليم، وتطوير البحث التطبيقي، وتوسيع نطاق البرامج المتميزة، بما يعزز جاهزية الخريجين، ويرسخ دور الجامعة شريكًا فاعلًا في مسارات التنمية المستدامة.

وتأتي هذه النتائج امتدادا لمسار أكاديمي متكامل تتبعه جامعة عجمان، يستند إلى معايير دولية معترف بها وجهود تطوير مؤسسي مستدامة.

وحصلت الجامعة على تقييم شامل 5 + نجوم في تصنيف "كيو إس العالمي للجامعات"، وهو أعلى تقدير يمنحه نظام كيو اس ستارز، بما يعكس مستويات متقدمة من الجودة والتميز في مختلف مجالات الأداء المؤسسي.

وتضم الجامعة هيئة تدريسية من جنسيات متعددة، وتحقق نموًا متواصلًا في إنتاجها البحثي، بما يعزز فرص التعاون بين التخصصات، ويدعم توسيع قدراتها البحثية، ويوفر بيئات تعليمية حديثة تدعم الابتكار.

ومع التزايد المستمر في الطلب على الكفاءات المؤهلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأعمال، تواصل جامعة عجمان تطوير برامج تعليمية تواكب المتغيرات، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التقدم المجتمعي على المدى الطويل.