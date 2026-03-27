سلامة الخاطري تحرز "فضية آسيا" للمضمار بالفلبين

مانيلا في 27 مارس/ وام/ أحرزت سلامة الخاطري لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات لفئة أصحاب الهمم فضية سباق الكيلو "سي 5"، صباح اليوم، في بطولة آسيا للمضمار المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى 31 مارس الجاري.

كما نجح اللاعب أحمد البدواوي بتحقيق رقم شخصي جديد 1:10:500 دقيقة في تصفيات سباق الكيلو للرجال وجاء في المركز السابع.

وأكد محمد المروي مدرب منتخبنا الوطني أن إنجاز اللاعبة سلامة الخاطري يعد استكمالا للنتائج البارزة والإيجابية للمنتخب في المشاركات الخارجية، بعد تتويج اللاعب أحمد البدواوي ببرونزية مونديال الدراجات البارالمبية في تايلاند مؤخرا، مشيدا بتألقه في تصفيات سباق الكيلو وسط أجواء المنافسات القوية.

وأشار إلى أن المنتخب أمام استحقاقات مهمة ونوعية في الفترة المقبلة من خلال مشاركته في عدد البطولات العالمية، بما يعزز فرصه لحقيق إنجازات جديدة ورفع علم دولة الإمارات في منصات البطولات الخارجية.