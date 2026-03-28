قيود في إندونيسيا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا

جاكرتا في 28 مارس /وام/ دخل قانون حكومي جديد في إندونيسيا اليوم حيز التنفيذ، يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى المنصات الرقمية التي يمكن أن تعرض لهم مواد غير مناسبة عبر الإنترنت أو التعرض لعمليات احتيال.

ولدى الإعلان عن القانون الجديد في وقت سابق من شهر مارس، أفادت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية ميوتيا حفيظ أنه سيطبق على نحو 70 مليون طفل في إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة.

وأصبحت إندونيسيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تحظر على الأطفال امتلاك حسابات على برامج التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها أستراليا العام الماضي في أول حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في العالم في إطار حملة للعائلات لاستعادة السلطة من عمالقة التقنية وحماية أبنائهم المراهقين.

-خلا-