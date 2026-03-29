رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان علاقات التعاون والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي

أبوظبي في 29 مارس /وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وتناول اللقاء، العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مجدداً فخامته إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة، وفخامة الرئيس الأوكراني خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها،

وجدد سموه في هذا السياق دعم دولة الإمارات جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان فخامة الرئيس الأوكراني قد وصل البلاد في وقت سابق حيث كان في استقباله في المطار، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.