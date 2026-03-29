حاكم عجمان وولي عهده يقدّمان واجب العزاء في وفاة خلفان القمزي

عجمان في 29 مارس /وام/ قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي اليوم، واجب العزاء في وفاة خلفان هندي سيف بن تريس القمزي.

وأعرب سموهما، خلال زيارة مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموهما في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن أحمد النعيمي، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.